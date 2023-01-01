Волшебное свечение Ладоги. Юлия Ефимова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Актриса советской эпохи Агния Орлова приглашает журналистку федерального канала Беату Иофе для работы с личным архивом и обещает заплатить за эту нетрудную работу довольно приличную сумму. Несмотря на приближающийся Новый год и поездку в далекую Карелию, Беата неосмотрительно соглашается, не подразумевая, что великая актриса готовит представление, в котором даже для журналистки припасена роль. Удастся ли Беате переделать страшный сценарий и угадать всех действующих лиц данной пьесы? Неизвестно. Понятно лишь одно: волшебные воды Ладоги открывают свой свет только победителю.



Волшебное свечение Ладоги слушать на видеосервисе Wink.