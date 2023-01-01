Волшебник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дарья Владимировна потеряла мужа, когда двое ее детей, Глеб и Тамара, ещё учились в школе. Прошли годы, дети выросли, но Тамара Владимировна все еще считала, что обязана жить только ради них. Неожиданно ее сосед, Петр Семенович, сделал Дарье Владимировне предложение выйти за него замуж. Дарья Владимировна решила посоветоваться с детьми. Замужняя Тамара сразу заявила матери, что «чужой человек» матери не нужен. Согласился с сестрой и Глеб. Дарья Владимировна решила отказать жениху. Петр Семенович расстроился, их дружеские отношения на этом прервались. Случайно встречаясь у подъезда, они старались поскорее разойтись. Однако вскоре Тамара попросила мать помочь ей с подготовкой ко дню рождения мужа. Дарья Владимировна собралась к дочери, но почувствовала себя неважно, ей даже пришлось вызвать Скорую. Не на шутку перепугавшийся сосед примчался к Дарье Владимировне и начал ухаживать за ней. Спустя короткое время к матери пришла Тамара. Увидев у нее в гостях Петра Семеновича, Тамара обиделась, посчитав, что мать обманула ее, сказав про болезнь. Дарья Владимировна поняла, что она уже не может обходиться без Петра Семеновича, он нравился ей. Она согласилась выйти за него, но подавать заявление в ЗАГС не торопилась, надеясь сделать это после примирения с дочерью. Как-то к матери пришел Глеб и попросил деньги. Дарья Владимировна не смогла помочь сыну. Необходимую сумму вызвался дать Глебу Петр Семенович, но в ответ он предложил написать расписку. Разобиженный Глеб посоветовал матери прогнать жадного, по его мнению, жениха. Расстроенная Дарья Владимировна поругалась с Петром Семеновичем. Однако ей удалось понять, что она совершает ошибку. Дарья Владимировна помирилась с соседом и согласилась подать заявление в ЗАГС. В день регистрации ни Глеб, ни Тамара не появились. После свадьбы Дарья Владимировна уехала на дачу к Петру Семеновичу. Вернувшись, муж Дарьи Владимировны предложил ей взять внуков и пожить с ним на его даче, на природе. Так Дарья Владимировна смогла и с детьми помириться, и в то же время дать им понять, что она больше не будет жить только их интересами.



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