Волшебная сила искусства (Сборник). Виктор Драгунский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Виктор Драгунский прославился своими «Денискиными рассказами». Но он писал и для взрослых – немного: две повести и полтора десятка рассказов. Как сказал его друг Юрий Нагибин – даже в сатирических рассказах Драгунского всегда остается кристаллик грусти, не растворимый в царской водке сарказма…



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