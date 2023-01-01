WinkАудиокнигиВолшебная сила искусства (Сборник). Виктор Драгунский
Волшебная сила искусства (Сборник). Виктор Драгунский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Юмор95 мин12+
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Сюжет
Виктор Драгунский прославился своими «Денискиными рассказами». Но он писал и для взрослых – немного: две повести и полтора десятка рассказов. Как сказал его друг Юрий Нагибин – даже в сатирических рассказах Драгунского всегда остается кристаллик грусти, не растворимый в царской водке сарказма…
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