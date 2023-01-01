Волны времени. Евгений Владимирович Сивков (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

"Волны времени" это захватывающий роман от Евгения Сивкова, который является настоящим подарком для ценителей современной фантастики. В центре сюжета недалекое будущее, где человечество стоит на пороге своего уничтожения. В мире, охваченном апокалипсисом, где Москва переживает нашествие войск, бандитские банды устраивают нападения, а нехватка продовольствия вызывает общественный хаос, специальный агент Кристина Вячеславовна предпринимает отважный шаг. Она отправляется в прошлое с миссией, которая кажется невозможной предотвратить катастрофу, грозящую уничтожением всей человеческой расы. С каждой страницей книги читателю предстоит погрузиться в мир, где грань между прошлым и будущим стирается, а каждое решение имеет вес глобальных последствий. «Волны времени» это не просто история о временных путешествиях; это глубокий размышлительный роман о выборе, ответственности и жертвах, которые необходимы для спасения мира.



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