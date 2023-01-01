Волны. Вирджиния Вулф (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

По художественному построению роман «Волны» – самый необычный в творчестве английской писательницы Вирджинии Вулф. Впервые изданный в 1931 году, он состоит из монологов шести персонажей книги: Бернарда, Сьюзен, Роды, Невила, Джинни и Луи. Шесть человек, которые любят и ненавидят друг друга, кот�орым иногда кажется, что они все – это один человек. Все в поисках своего места в мире, в поисках своего счастья. Монологи перемежаются девятью короткими интерлюдиями от третьего лица, описывающими береговую сцену на разных дневных стадиях – от рассвета до заката.



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