Волны гасят ветер. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1985) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Повесть «Волны гасят ветер» посвящена расследованию необычных явлений, связанных с прогрессорской деятельностью на Земле сверхцивилизации Странников. За сухими формулировками документов и строгими научными комментариями, за загадочными событиями и детективными происшествиями – встают вопросы дальнейших путей развития человечества, всплывают яркие людские судьбы, проблемы морали, этики и гуманизма. Произведение завершает трилогию о Максиме Каммерере. После романтической эпохи «Обитаемого острова» и трагической истории «Жука в муравейнике» наступают новые времена – времена, когда «волны гасят ветер»…



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