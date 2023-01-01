Волна любви на озере дружбы. Мари Деплешен
Wink
Детям
Волна любви на озере дружбы. Мари Деплешен

Волна любви на озере дружбы. Мари Деплешен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература112 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Сюзанне одиннадцать, и ей не хватает любви. «Ты меня любишь?» – спрашивает она маму, но ее ответ кажется Сюзанне недостаточно убедительным. А папу она видит редко, потому что он либо работает, либо прыгает с парашютом. И тут в семье появляется девятнадцатилетний Тим, репетитор по английскому языку, который станет ее единственным другом и который поможет ей чуть лучше понять, что же это за чувство – любовь.

Волна любви на озере дружбы слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг