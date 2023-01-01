Волна любви на озере дружбы. Мари Деплешен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сюзанне одиннадцать, и ей не хватает любви. «Ты меня любишь?» – спрашивает она маму, но ее ответ кажется Сюзанне недостаточно убедительным. А папу она видит редко, потому что он либо работает, либо прыгает с парашютом. И тут в семье появляется девятнадцатилетний Тим, репетитор по английскому языку, который станет ее единственным другом и который поможет ей чуть лучше понять, что же это за чувство – любовь.



Волна любви на озере дружбы слушать на видеосервисе Wink.