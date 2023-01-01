Волчья дикость. Ульяна Соболева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что будет в 3 части? Это самая страшная и жестокая часть. Много насилия, боли, крови. Много страданий. Единороги… их скелеты давно обглоданы волками. Поэтому кто не боится – погнали. 21+ за жестокость, много грязного волчьего секса и боль. Самым страшным и жестоким палачом для меня стал тот, кто, казалось, мог подарить мне целую Вселенную. И он подарил. Вселенную боли. Тот, кого я любила больше жизни. Ненависть и ревность Императора сделали меня его жалкой рабыней, игрушкой в руках изобретательного инквизитора, отнявшего у меня все, и погрузившего в пучину своей черной, звериной страсти, больше похожей на саму смерть. Я не знаю можно ли жить с мертвым сердцем… Содержит нецензурную брань



Волчья дикость слушать на видеосервисе Wink.