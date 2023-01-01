Волчьи игры. Александра Салиева,Анастасия Пырченкова (книга, 2021) слушать онлайн

Авторская версия книги. Как же мне нравилось её злить! Почему-то меня это лишь ещё больше возбуждало, а, главное, её тоже. Родители всегда говорили, что встретить свою пару – это подарок небес. Только никто не предупреждал о том, что она может стать для меня наркотиком. И уж точно не предполагал, что девчонка воспримет нашу связь совсем иначе, и если я стремлюсь быть ближе, то она пытается только бежать от меня. Глупая, нельзя убегать от волка, он всё равно нагонит рано или поздно… что ж, так даже интереснее. Охота всегда была одним из самых любимых моих развлечений. Поиграем, детка?



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