Волчье дело. Лада Кутузова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Волчье дело» – продолжение мистической триллер-серии Лады Кутузовой, полной тайн, загадок и сверхъестественных существ! Ох, нелегкая это работа… людей от нечисти защищать! Николай Дергунов служит в московском ОБХСС, Отделе по борьбе с хаосом, существами и сущностями. Попадают они в наш мир через переходники – зеркала, кладбища, вокзалы. А иногда и сами люди призывают всяких бесов на помощь, не зная, какую цену придется за это заплатить. Так или иначе, разгребать всю эту заваруху придется ОБХСС! На этот раз перед ними задача разобраться, что происходит с жильцами дома в Капотне. Он словно проклят: убийства, неизлечимые болезни, несчастные случаи, и конечно же присосавшиеся потусторонние сущности. Поначалу когда за дело берется Дергунов, тоже все не слава богу: повсюду расползаются слухи о странном поведении волков, поговаривают даже про оборотней… Да еще и в личной жизни у Николая проблемы. На то и поговорка: «Чем дальше в лес, тем злее волки». Аудиоверсию захватывающей мистической серии о непростых буднях борцов с нечистью блестяще исполнил Кирилл Радциг. Из отзывов слушателей на предыдущие книги серии «ОБХСС»: «Прекрасное озвучивание! Вот реально, пробирает до костей. Чтец невероятный, под стать книге. Слушаешь на одном дыхании, забывая обо всем». «Аудио версия хороша! Оживляет текстовую версию. У автора есть способность убеждать своей манерой повествования в реалистичности истории. Т.е. умом то вы понимаете, что, ну не может существовать отдела по борьбе с нечистью. А открываете книгу Лады и вуаля – да вот же, все прекрасно функционирует. И главное, написан текст так просто, понятно и впитывается с ошеломительной скоростью. Великолепные, харизматичные персонажи, динамичный сюжет и нереально – реальные события. Уже читаю вторую книгу. Сложно оторваться. 5+. 10/10». «Отличное озвучивание! Голос чтеца звучит в унисон с текстом, и в некоторых местах аж мороз по коже. И сама книга интересная: слушала и представляла, что все происходит наяву. А возможно, так и есть, и просто автор знает больше остальных».



Волчье дело слушать на видеосервисе Wink.