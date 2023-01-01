Воительница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В трудные годы бывшая учительница Светлана Терёхина круто изменила свою жизнь, сменила профессию и стала владелицей небольшого, но весьма успешного салона красоты. А вот муж Светланы Олег так и остался обычным учителем. Он «не хватал звёзд с неба» и, в конце концов, Светлану это стало сильно раздражать. Светлана предложила Олегу взять несколько учеников, чтобы он смог, наконец, зарабатывать приличные деньги. Муж отказался, поскольку не хотел подтягивать оболтусов богатеньких родителей. Он, наоборот, был готов тратить свои личные деньги, покупая книжки для подготовки к урокам детям в школе. Напряжённость между супругами нарастала. В выходные на обед к Терёхиным пришёл их сын Леонид со своей подругой Лерой, которая сразу не понравилась Светлане. За обедом Светлана стала делать Олегу колкие замечания и, в конце концов, у всех испортилось настроение. Лера ушла домой, и Леонид пошёл её провожать. Вернувшись, он сказал родителям, что больше не хочет приходить к ним. На следующий день Светлана случайно заметила своего мужа и его сослуживицу Татьяну. Они сидели на скамейке в сквере и что-то весело обсуждали. Светлана подошла к ним и устроила так, что Татьяна ушла. Дома Светлана устроила Олегу форменный допрос, требуя от него признания, почему он встречается с Татьяной во внеурочное время. Олега оскорбили подозрения жены, и он ушёл ночевать к сыну. На следующий день Светлана увидела, как Леонид в кафе ссорится с Лерой. Когда та в слезах убежала, Леонид объяснил, что сказал Лере, что никогда не женится на ней, поскольку не хочет, чтобы она, так же как Светлана, через пару лет начала бы его «пилить». Светлану больно укололи слова сына. Она позвонила Олегу и предложила ему вернуться домой. Он пришёл, но на следующий день попросил у Светланы денег до зарплаты, и она поняла, что ничего в своей жизни он не собирается менять. Светлана застала Леонида в тоске и поняла, что тот влюблён в Леру и хочет, чтобы та вернулась. Леонид сообщил матери, что отец одну ночь провёл в школе с Татьяной. Светлана выгнала мужа из дома. Но Татьяна объяснила, что у них с Олегом ничего не было, хотя она этого и хотела бы. Домой вернулся Олег, который сообщил, что ему предлагают хорошую должность в другом городе, и предложил Светлане ехать с ним. Она согласилась.



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