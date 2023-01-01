Воин Яровита. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя фантаста Василия Сахарова – «Воин Яровита» вторую в серии «Ночь Сварога». Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Александром Городиским, на чьем счету роли более, чем в 30 кинопроектах. До объявления Крестового похода против славян осталось немного. Скоро Бернар Клервоский и папа римский Евгений пошлют на север толпы фанатиков, наeмников и рыцарей. Близится время тяжких испытаний, и Венедский союз наносит удар на опережение. Сотни славянских кораблей выходят в море и атакуют давних врагов, датских викингов. И это только начало. Реют над морем знамeна варягов, пруссов и шведов. Горят города и сeла врагов, перехватываются корабли, и богатые трофеи отправляются на Руян. У славян появился шанс изменить своe будущее, и вместе с братьями по крови в бой идeт вождь Вадим Сокол из Рарога. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Воин Яровита слушать на видеосервисе Wink.