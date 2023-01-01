Воин с Ганио. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Воин с Ганио» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод пятьдесят восьмой основное время действия 3887 г., цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Древнейшая раса Вселенной… Пережившие миллионы лет рабства и глобальных катастроф логриане теперь сами пытаются управлять человечеством, соблазняя людей призрачной надеждой на личное бессмертие. Стремясь к господству над миром, они сталкивают различные космические расы в самоубийственных войнах. Воля и мужество Анвара Тагиева, воина с планеты Ганио, грозят крахом планам двухголовых. Наномашины, внедрившиеся в его кровь после падения истребителя, спасают Анвара от верной смерти, но и привносят в его сознание память человека, погибшего тысячи лет назад и в другой Вселенной. Во время противостояния с логрианином Анвар отброшен на шестнадцать веков в прошлое. Но ему удается вернуться и продолжить борьбу. Судьбы древних цивилизаций переплетаются с современностью, открывая перед человечеством эру нового Великого Исхода…



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