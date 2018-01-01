Воин и дева. Мир Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Ольга Черненькова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Ольги Черненьковой рассказывает о жизни двух величайших поэтов Серебряного века– Анне Ахматовой и Николае Гумилеве. Вы узнаете о сложной истории их взаимоотношений, которая развивалась на фоне происходившей в стране драмы. Два поэта, две личности, соединившиеся в браке,– случай уникальный. Они говорят на одном языке, они понимают и чувствуют друг друга, эта связь превыше всего земного и обыденного. Но трагедия расставания неизбежна. Воин и дева, как назвала их в своем стихотворении Анна Ахматова, не смогут ужиться вместе, не сумеют справиться с ревностью, оправдать ожидания друг друга. Автор детально описывает удивительные судьбы двух выдающихся русских поэтов, литературный мир Петербурга и события того беспокойного времени. © Storysidе



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