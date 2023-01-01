Во власти стихии. Альберто Васкес-Фигероа (книга, 2023) слушать онлайн
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Сюжет
Опаленный солнцем негостеприимный остров Лансароте был домом для многих поколений отчаянных рыбаков из семьи Пердомо, пока на свет не появилась Айза, наделенная даром укрощать животных, усмирять боль и утешать души умерших. Ее таинственная сила стала для жителей Лансароте благо- словением, а поразительная красота – проклятием. Защищая честь Айзы, брат девушки убивает сына самого влиятельного человека на острове. Ослепленный горем отец жаждет крови, и семье Пердомо остается только спасаться бег- ством. Но куда бежать, если вокруг лишь бескрайний океан?.. История семьи Пердомо, рассказанная одним из самых по- пулярных в мире испанских авторов, уже покорила сердца миллионов. Теперь омытый штормами мир Альберто Васкеса- Фигероа открывается и для российского читателя.
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