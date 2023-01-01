Во власти стихии. Альберто Васкес-Фигероа
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Во власти стихии. Альберто Васкес-Фигероа

Во власти стихии. Альберто Васкес-Фигероа (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза16+

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Сюжет

Опаленныи&#774; солнцем негостеприимныи&#774; остров Лансароте был домом для многих поколении&#774; отчаянных рыбаков из семьи Пердомо, пока на свет не появилась Аи&#774;за, наделенная даром укрощать животных, усмирять боль и утешать души умерших. Ее таинственная сила стала для жителеи&#774; Лансароте благо- словением, а поразительная красота – проклятием. Защищая честь Аи&#774;зы, брат девушки убивает сына самого влиятельного человека на острове. Ослепленныи&#774; горем отец жаждет крови, и семье Пердомо остается только спасаться бег- ством. Но куда бежать, если вокруг лишь бескраи&#774;нии&#774; океан?.. История семьи Пердомо, рассказанная одним из самых по- пулярных в мире испанских авторов, уже покорила сердца миллионов. Теперь омытыи&#774; штормами мир Альберто Васкеса- Фигероа открывается и для россии&#774;ского читателя.

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