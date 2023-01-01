Во власти стихии. Альберто Васкес-Фигероа (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Опаленный солнцем негостеприимный остров Лансароте был домом для многих поколений отчаянных рыбаков из семьи Пердомо, пока на свет не появилась Айза, наделенная даром укрощать животных, усмирять боль и утешать души умерших. Ее таинственная сила стала для жителей Лансароте благо- словением, а поразительная красота – проклятием. Защищая честь Айзы, брат девушки убивает сына самого влиятельного человека на острове. Ослепленный горем отец жаждет крови, и семье Пердомо остается только спасаться бег- ством. Но куда бежать, если вокруг лишь бескрайний океан?.. История семьи Пердомо, рассказанная одним из самых по- пулярных в мире испанских авторов, уже покорила сердца миллионов. Теперь омытый штормами мир Альберто Васкеса- Фигероа открывается и для российского читателя.



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