Во имя добра и зла. Влияние налогов на становление цивилизации. Чарльз Адамс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Юрист и специалист по налоговому законодательству Чарльз Адамс предложил ультимативное объяснение причин, по которым одни народы процветают, а другие разоряются. Оно простое: будет ли �будущее общества счастливым или нет, напрямую зависит от налогов.



Налоги как создавали великие державы, так и приводили их к упадку, становясь источником войн и революций и определяя ход истории.



История налогообложения от древнейших времен, египетских пирамид и фараонов до современности — это реальная история человеческой цивилизации. Именно налоги — тот фактор, который определял жизнь и смерть исторических сообществ.



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