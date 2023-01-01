Во благо. Анастасия Альт
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Во благо. Анастасия Альт

Во благо. Анастасия Альт (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика18+

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О книге

На этот раз к детективу-медиуму Тимофею Полянскому неожиданно обращается давний знакомый отец Николай Шипов. Священник только собрался отдохнуть на природе, навестить пожилую тётушку, но мирская жизнь преподнесла не слишком приятный сюрприз. И теперь ему нужна помощь московского охотника на монстров.

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Жанр
Фантастика, Ужасы и мистика

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