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Во благо. Анастасия Альт (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика18+
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О книге
На этот раз к детективу-медиуму Тимофею Полянскому неожиданно обращается давний знакомый отец Николай Шипов. Священник только собрался отдохнуть на природе, навестить пожилую тётушку, но мирская жизнь преподнесла не слишком приятный сюрприз. И теперь ему нужна помощь московского охотника на м�онстров.
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