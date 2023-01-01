Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога. Садхгуру. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Что такое йога? Набор древних туманных откровений? Не слишком понятная, но несколько пугающая карма? Чакры, которые обязательно нужно «открывать» и «чистить»? Неестественные позы, благодаря которым будто бы ощущаешь необыкновенный прилив сил?

Все это — образы из анекдотов и рекламы. Йога — слишком обширный мир, который не уложить в несколько слоганов. Но это не значит, что он непостижим. Более того: знакомство с йогой может коренным образом изменить наши представления о счастливой жизни и самой природе реальности. Тысячи людей по всему миру это подтвердят.

В том числе Садхгуру, который получил откровение и стал йогом. А потом решил поделиться своим знанием с другими.

Вот его рассказ.



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