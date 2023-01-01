Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-практику. Преимущества и сложности. Томас Дэвенпорт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эксперименты, связанные с внедрением ИИ, пока дороги, занимают много времени и нередко заканчиваются провалом. Так, например, на совместный проект IBM и онкологических центров по разработке индивидуальной системы лечения и ухода для больных лейкемией ушло $62 млн и несколько лет, но система даже не была апробирована на больных. Однако такие проекты демонстрируют возможности ИИ, которые могут облегчить нам жизнь и повысить качество работы. Томас Дэвенпорт предостерегает от чрезмерного увлечения технологиями ради технологий. Он рассказывает о том, как создать в компании систему по внедрению ИИ. «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-практику» — мастрид для собственников и топ-менеджеров компаний, которые хотят идти в ногу со временем и получить серьезные конкурентные преимущества.



Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-практику слушать на видеосервисе Wink.