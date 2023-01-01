Власть и прогресс. Наша тысячелетняя борьба за технологии и процветание. Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Шутка гласит: скоро на фабрике останутся два живых существа, человек и собака. Обязанностью человека будет кормить собаку, обязанностью собаки — следить, чтобы человек не мешал фабричным роботам делать всю работу.
Вы задумывались о том, сколько доли правды в этой шутке? Неужели роботы на самом деле скоро станут умнее и эффективнее людей? И оставят людей без работы — и средств к существованию?
Тема технологий и прогресса таит в себе множество таких вопросов, и отвечать на них надо уже сейчас. Мы привыкли относиться к технологиям как к очевидному благу. Но прогрессом управляют не технологии, а люди… И очень часто все идет не так, как хотелось бы.
Экономисты Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон предлагают взвешенный ответ на один из главных вопросов нашего времени: как удержать рычаги управления автоматизацией в своих — человеческих — руках?
Власть и прогресс слушать на видеосервисе Wink.