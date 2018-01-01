Владыка ядов. Андрей Смирнов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре темного фэнтези, Андрея Смирнова «Владыка ядов» – вторую в серии «Эпоха богов». В четвертом круге Преисподней, на краю мира, называемого Когхагидобон, над Гниющей Бездной, высился Замок Гхадаби. Возведенный в незапамятные времена, он пережил длительный период упадка и забвения… Пропавший столетья назад бессмертный чародей не пытался взломать ворота. Он сумел временно нарушить работу заклятий, защищавших одну из семи основных башен, и переместился в ее центр, в бесплотном виде пройдя через стену. Внутренняя часть башни напоминала лабораторию. В верхней части, из темного пятна, которое вполне могло быть входом в какой-нибудь другой мир, вытекала багряная жидкость. Она попадала в широкую металлическую воронку, стекала вниз по серебристой трубке, взбалтывалась в следующей емкости, проходила через дисцилляцию и нагрев. Полученные пары охлаждались, проходили еще цепь преобразований и, в конце концов, в виде изрядно посветлевшего потока по очередной серебристой трубке уходили куда-то вниз, на более глубокие уровни замка. Здесь были остатки дверей – некогда запечатанные владелицей замка, а позже взломанные пришлым чародеем за дверями – коридор, пустые лестницы и залы. Что-то таилось здесь в темноте, незримое и неощутимое… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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