WinkАудиокнигиВладислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах. Радио «Комсомольская правда»
Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+
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Сюжет
Уникальное интервью с участником поисков группы Дятлова в 1959 году
Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах слушать на видеосервисе Wink.