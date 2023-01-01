Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах. Радио «Комсомольская правда»
Wink
Аудиокниги
Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах. Радио «Комсомольская правда»

Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Уникальное интервью с участником поисков группы Дятлова в 1959 году

Владислав Карелин: Мы договаривались с Игорем Дятловым встретиться в горах слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг