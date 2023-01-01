Владетель Альдеррийский. Дмитрий Шатров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Владетелю Альдеррийскому только что открыли тайну, связанную с его именем, отчего забот только добавилось. Теперь мероприятие по спасению Аркенсейла, превратилось из увлекательного приключения на добровольной основе, в практически прямую обязанность. И ладно, если бы остальные проблемы кто-нибудь на себя взял. Так ведь нет, держи карман шире. Но легко никто не обещал. Знать бы ещё, чем это всё закончится.



Владетель Альдеррийский слушать на видеосервисе Wink.