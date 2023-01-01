Византизм и славянство. Константин Леонтьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леонтьев Константин Николаевич – выдающийся русский философ, публицист и писатель, поздний славянофил. Считая главной опасностью современной цивилизации либерализм с его «омещаниванием» быта и культом всеобщего благополучия, Леонтьев проповедовал «византизм» (церковность, монархизм, сос�ловная иерархия) и союз России со странами Востока как охранительное средство от революционных потрясений. В советское время произведения Леонтьева не переиздавались. Основные религиозно-философские идеи Леонтьева нашли отражение в его работе «Византизм и славянство».



Византизм и славянство слушать на видеосервисе Wink.