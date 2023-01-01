Витькина нефть. Валерий Поволяев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На одной из нефтяных скважин внезапно начался пожар. Возникла угроза взрыва. В этой чрезвычайной ситуации 17-летний Витька Юрьев, который попал в бригаду буровиков после школы, совершил героический поступок. Рискуя жизнью, он отогнал подъемный кран от горящей вышки. Исполнители: Витька Юрьев ��– Леньков Александр; Сазаков – Тарханов Иван; Чертюк – Зубарев Виктор; Кеда – Алексеев Николай; Поликашин – Буренков Евгений; Косых – Юшко Герман; Васильич – Ильченко Даниил; Сергованцев – Аугшкап Агрий; Сварщик Виктор – Земляникин Владимир; Тетя Оля – Якунина Ольга; Вертолетчик – Цимбал Андрей



Витькина нефть слушать на видеосервисе Wink.