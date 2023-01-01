WinkАудиокнигиВирусы VS рак. Маргарита Тарасова (Романенко)
Вирусы VS рак. Маргарита Тарасова (Романенко) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература8 мин12+
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Сюжет
Вы не любите вирусы? Вы просто не умеете их готовить! А вот Маргарита Тарасова из лаборатории микробиологии и вирусологии НГУ умеет. О том, какие милаши живут в твоём организме и как вирусы побеждают онкологические заболевания, она рассказала на Science Slam в Академгородке.
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