Винсент Ван Гог. Коллектив авторов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Винсента Ван Гога (1853–1890) смело можно назвать одним из самых известных живописцев всех времен и народов. Он прожил тяжелую, полную бед, лишений и болезненного одиночества жизнь, а после смерти стал легендой. Судьба его по-прежнему, как и сто с лишним лет назад, будоражит умы, а картины восхищают не только ценителей искусства, но и простых обывателей. «Мировая история в лицах. Художники» – серия книг, благодаря которым читатель познакомится с биографиями самых ярких и известных художников прошлого.



Винсент Ван Гог слушать на видеосервисе Wink.