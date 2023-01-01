Виноват. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Виноват. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Виноват. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Сюжет

Дмитрий недавно похоронил мать, покончившую жизнь самоубийством. В ее смерти он обвинял своего отца Павла Сергеевича и себя. Бремя вины было слишком тяжелым, и все негативные эмоции Дмитрий направил на живущего в соседней квартире родителя. Незадолго до суицида жены Павел Сергеевич ушел от нее к другой женщине Тамаре, а вскоре после похорон женился. Так получилось, что Тамара жила рядом с Дмитрием и его матерью. Таким образом, после смерти матери, Дмитрий оказался по соседству с отцом. Не желая общаться с ним, Дмитрий запретил разговаривать с Павлом Сергеевичем и своей девушке Лене. Но независимая и умеющая прощать Лена стала сопротивляться бойкоту, объявленному Дмитрием своему отцу. Увидев как-то Лену и Павла Сергеевича на улице, Дмитрий устроил невесте такой скандал, что она даже собралась уйти, но ему удалось помириться с невестой. Вскоре выяснилось, что Лена беременна. Они с Дмитрием решили пожениться. Каково же было его удивление, когда он увидел в своей квартире Тамару, мило беседующую с Леной о беременности. Дмитрий вновь постарался заставить невесту прекратить всякое общение с новой женой своего отца. Но Лена не соглашалась с этим, она упросила жениха пригласить на их свадьбу Павла Сергеевича и Тамару. Дмитрию пришлось уступить желанию любимой. Однако в день бракосочетания случилось непредвиденное, Павлу Сергеевичу стало плохо. Он попал в больницу. Врачи поставили диагноз язва желудка. Состояние отца Дмитрия было тяжелым. Только столкнувшись с возможной потерей второго родителя, Дмитрий смог понять, что нельзя было винить одного отца в смерти матери. Тем более в день ее самоубийства, Дмитрий поругался с ней, поэтому теперь считал и себя виновным в случившемся. Дмитрий стал постигать смысл советов, которые ему давали о том, что надо перестать жить прошлым. Он сумел простить и себя, и отца.

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