Виннипегская стена и я. Мариана Запата (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ванесса Мазур знает, что поступает правильно. Два года проработав личным ассистентом известного футболиста, она наконец готова уйти и начать карьеру графического дизайнера. Эйдена Грейвса по прозвищу «Виннипегская стена» обожают тысячи, но на деле он холоден, недружелюбен и едва заговорил с Ванессой за все это время. Каковы шансы, что спустя месяц после ее ухода Эйден вдруг появится у нее на пороге и станет умолять вернуться? Ванесса ошарашена, ведь он предлагает ей кое-что еще: абсолютно возмутительное и даже опасное. Как отказать человеку, который привык получать все, что хочет? И что выйдет, если Ванесса все же согласится?



Виннипегская стена и я слушать на видеосервисе Wink.