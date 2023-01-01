Виконт, который любил меня. Джулия Куин (книга, 2000) слушать онлайн

Неисправимый холостяк и повеса виконт Энтони Бриджертон наконец надумал обзавестись супругой. Но свадьбе угрожает катастрофа – ведь старшая сестра невесты решительно против кандидатуры жениха. Кейт Шеффилд уверена – такой мужчина, как Бриджертон, никогда не станет приличным мужем. Она не под�пускает виконта даже близко к своей сестре. Итак, война. И ни Энтони, ни Кейт не намерены выйти из нее побежденными. Но чем дальше, тем сильнее их тянет друг к другу, а раздражение сменяется пылкой страстью, от которой не спасают ни разум, ни гордость…



Виконт, который любил меня слушать на видеосервисе Wink.