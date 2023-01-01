Виконт де Бражелон. Том второй. Часть IV. Александр Дюма
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Виконт де Бражелон. Том второй. Часть IV. Александр Дюма

Виконт де Бражелон. Том второй. Часть IV. Александр Дюма (книга, 1847) слушать онлайн

1847, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература712 мин12+
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Сюжет

Казалось бы, безупречный план принцессы Генриетты, как отвести ненужные подозрения от их отношений с королем оказался под угрозой. Необъяснимым образом ее фрейлине Луизе де Лавьер удалось пробудить в Людовике ответное чувство, да еще такое, что король и думать забыл о своей недавней возлюбленной. А в это время Д’Артаньян узнает о тайных финансовых отношениях Арамиса с комендантом Бастилии Безмо, который обеспечил особые условия содержания некоему таинственному узнику, заключенному в тюрьму кардиналом Мазарини. Кто он? И что может связывать его с Арамисом? Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Александра Дюма «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя»

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