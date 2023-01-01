WinkАудиокнигиВикинги. Полная история. Зергиус Ванкукер
Викинги. Полная история. Зергиус Ванкукер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История566 мин12+
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Сюжет
В каждом значительном сюжете обязательно замешана женщина. История человечества необъятна и необозрима. Она состоит из множества историй отдельных людей. Главные герои этой аудиокниги не всегда вершители судеб других людей, но, без сомнения, яркие и смелые личности, оставившие о себе память �благодаря незаурядным личным качествам.
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