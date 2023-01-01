Викинги. Полная история. Зергиус Ванкукер
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Викинги. Полная история. Зергиус Ванкукер

Викинги. Полная история. Зергиус Ванкукер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История566 мин12+

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Сюжет

В каждом значительном сюжете обязательно замешана женщина. История человечества необъятна и необозрима. Она состоит из множества историй отдельных людей. Главные герои этой аудиокниги не всегда вершители судеб других людей, но, без сомнения, яркие и смелые личности, оставившие о себе память благодаря незаурядным личным качествам.

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