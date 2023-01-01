Викинги. Наталия Будур (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Викинги очень непросты – они не только грабители и пираты, но еще и талантливые бизнесмены и кораблестроители, прекрасные ремесленники и ювелиры, писатели, сказители и художники, путешественники и просто авантюристы до мозга костей. В одной книге рассказать о них невозможно – невольно что-то останется за бортом. Вряд ли современному человеку возможно до конца принять жизнь древних скандинавов, однако он может постараться понять, чем отличаются его представления от представлений человека другого времени, именно в этом случае диалог эпох и культур может состояться.



Викинги слушать на видеосервисе Wink.