Викинги. Наталия Будур
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Викинги. Наталия Будур

Викинги. Наталия Будур (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература370 мин12+
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Сюжет

Викинги очень непросты – они не только грабители и пираты, но еще и талантливые бизнесмены и кораблестроители, прекрасные ремесленники и ювелиры, писатели, сказители и художники, путешественники и просто авантюристы до мозга костей. В одной книге рассказать о них невозможно – невольно что-то останется за бортом. Вряд ли современному человеку возможно до конца принять жизнь древних скандинавов, однако он может постараться понять, чем отличаются его представления от представлений человека другого времени, именно в этом случае диалог эпох и культур может состояться.

Викинги слушать на видеосервисе Wink.

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