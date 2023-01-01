WinkАудиокнигиВьетнамский язык. Фонетический курс. Нина Григорьева,Кирилл Ефременко,Нгуен Тхи Минь Хань
Вьетнамский язык. Фонетический курс. Нина Григорьева,Кирилл Ефременко,Нгуен Тхи Минь Хань (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки87 мин16+
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Сюжет
Аудиоприложение к книге К.С. Ефременко и Н.В. Григорьевой "Вьетнамский язык. Фонетический курс". Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, а также всем, кто изучает вьетнамский язык. Подготовлено при участии носителей языка. Текст читают: Нгуен Тхи Минь Хань, Чан Динь Хынг.
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