Вьетнамский язык. Фонетический курс. Нина Григорьева,Кирилл Ефременко,Нгуен Тхи Минь Хань
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Вьетнамский язык. Фонетический курс. Нина Григорьева,Кирилл Ефременко,Нгуен Тхи Минь Хань

Вьетнамский язык. Фонетический курс. Нина Григорьева,Кирилл Ефременко,Нгуен Тхи Минь Хань (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки87 мин16+

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Сюжет

Аудиоприложение к книге К.С. Ефременко и Н.В. Григорьевой "Вьетнамский язык. Фонетический курс". Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, а также всем, кто изучает вьетнамский язык. Подготовлено при участии носителей языка. Текст читают: Нгуен Тхи Минь Хань, Чан Динь Хынг.

Вьетнамский язык слушать на видеосервисе Wink.

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