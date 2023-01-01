Ветер с востока. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

У Татьяны Лебедевой родился внук. Зять Татьяны, врач-кардиолог Алексей, увидев ребенка, заявляет, что это не его сын. Татьяна подозревает, что дочь Ольга скрывает от нее правду: незадолго до свадьбы Ольга поссорилась с Алексеем и уехала на месяц в Китай. Но Ольга утверждает, что отец ребенка – Алексей. Татьяна пытается убедить дочь сделать генетическую экспертизу, но та отказывается. Татьяна хочет во что бы то ни стало сохранить брак дочери и берет дело в свои руки. Она говорит зятю, что родила Ольгу от своего однокурсника-китайца. Алексея такое объяснение вполне удовлетворяет, и он мирится с Ольгой, но вскоре находит дома чемоданы с наклейками аэропорта Пекина и догадывается, что теща все выдумала, чтобы выгородить дочь. Татьяна тут же придумывает очередное объяснение – Ольга ездила в Китай, чтобы познакомиться со своим биологическим отцом. Слова Татьяны слышит ее муж, Михаил. Он уходит от Татьяны, но через некоторое время возвращается, потому что вырастил Ольгу и считает ее родной. К моменту выписки Ольги из роддома приезжает мать Алексея, Лидия. Увидев ребенка, она говорит, что внук похож на отца Алексея. Тот был родом из Казахстана, он бросил Лидию, узнав, что она беременна. Татьяна надеется, что теперь дочь помирится с Алексеем, но Ольга не готова простить Алексея. Она обвиняет мать в том, что та хочет избавиться от забот о внуке. Это очень обижает Татьяну, но она не собирается отступать и изобретает новый способ сохранить семью дочери – симулирует сердечный приступ и настаивает, чтобы ее лечил Алексей, он же кардиолог. Алексей навещает мнимую больную каждый день, и Ольга постепенно смиряется с его присутствием. Татьяна довольна: ей удалось задуманное.



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