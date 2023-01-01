Весна незнаемая. Книга 2: Перекресток зимы и лета. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Громобой, сын Перуна, странствует по земному и Надвечному мирам в поисках похищенной весны. С ее пропажей разорвался годовой круг, и бесконечная зима угрожает гибелью всему человечеству. Тем временем где-то далеко уже спит новая, незнаемая весна, но пробудиться она сможет только после битвы с�ыновей Перуна и Велеса. А те уже давно ищут друг друга, разными путями приближаясь к перекрестку зимы и лета. Именно там должна произойти схватка, которая наконец восстановит разрушенный мировой порядок.



Весна незнаемая слушать на видеосервисе Wink.