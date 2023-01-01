Весна не только раз в году. Лидия Обухова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по романтической повести «Весна чаще, чем раз в году». Восемнадцатилетние Ия и Лёня полюбили друг друга. Мама Лени была против выбора сына, и он ушел из дома. Влюбленные уехали на пограничную заставу в Карпатах, где служил погибший отец Лени, там и состоялась их свадьба… Исполнители: Ия – Райкина Екатерина; Лёня – Коваль Владимир; Мать – Брагина Татьяна; Отец – Граве Александр; Саша – Форостенко Олег; Кадыр – Ключарев Игорь; Старшина – Малишевский Надир



Весна не только раз в году слушать на видеосервисе Wink.