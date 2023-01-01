Веселые страницы. Юмористическая хрестоматия. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами сборник юмористических рассказов иностранных и русских писателей. Студия АРДИС предупреждает: будьте аккуратней при прослушивании этой аудиокниги! Она до такой степени уморительно смешная, что вы рискуете просто умереть от хохота. Настоятельно советуем вам не слушать всe подряд, а время от времени прерываться, чтобы посетить какие-нибудь печальные или удручающие зрелища или хотя бы послушать пару–тройку исторических или социально-психологических романов.



Веселые страницы слушать на видеосервисе Wink.