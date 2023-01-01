Верный и заботливый муж. Явки, пароли, секреты. Удачное знакомство, быстрое замужество, долгие счастливые отношения. Сатья Дас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге вы найдете ответы на вопросы, которые помогут вам оказаться именно там, где водятся потенциальные мужья, и построить отношения, которые будут защищены от ссор, обид, непонимания, измен и прочих неприятностей. Вы хотите найти спутника жизни: познакомиться, выстроить отношения, выйти замуж, но почему-то ваше желание даже и не думает сбываться? Вы прочли не одну умную книгу, сформировали желание, отправили его во Вселенную, провели несколько «сильнейших» обрядов на жениха, усвоили все тонкости обращения с противоположным полом, а воз и ныне там? К сожалению, в большинстве многомудрых книг нет ответов на самые простые, и в то же время жизненно важные вопросы: Где все-таки встретить неженатого мужчину? Как действительно привлечь его внимание и не спугнуть? Как понять, что именно с ним вы обретете долгожданное счастье? И как при этом быть Божественной женщиной, а не «охотницей на мужчин». Создается впечатление, что эти сведения засекречены и охраняются так же тщательно, как государственная тайна. Сатья Дас – популярный лектор, ведический психолог, автор и ведущий популярнейших семинаров «Нескучная семейная психология» и «Очарование женственности», снимает гриф секретности и передает вам все «явки и пароли».



#Верный и заботливый муж слушать на видеосервисе Wink.