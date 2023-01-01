Вернуть мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вернувшись домой, Анна Кострова узнала от мужа, что он уезжает в срочную командировку. Однако звонок с работы Олега ее насторожил. Ей сказали, что муж взял несколько дней отпуска по семейным обстоятельствам. Удивленная Анна обнаружила среди документов мужа конверт с фотографией молодой девушки и письмо с просьбой срочно приехать. Она потребовала от Олега объяснений, и он признался, что это фото его внебрачной дочери, о существовании которой он до недавнего времени не знал. Ее мать, бывшая одноклассница Олега, смертельно больна и просила помочь с продажей квартиры, чтобы иметь деньги на лечение. Анна не ожидала такого предательства и выгнала мужа из дома. Когда Олег вернулся, она предложила забыть о его измене и больше не возвращаться к прошлому. Однако Олег сказал, что обязан помочь семнадцатилетней Надежде. Анна негодовала, но отпустила мужа в родной город. Через две недели он вернулся вместе с дочерью, которую поселил в гостинице. Он рассказал жене, что мать девочки умерла, сделка по продаже квартиры сорвалась, и теперь надо ждать полгода, чтобы дочь вступила в права наследства. Надежды Анны забыть об измене мужа и жить прежней жизнью, казалось, рухнули, но она нашла способ избавиться от его внебрачной дочери. Она пригласила девушку в гости, чтобы познакомиться. Олег был рад перемене в поведении жены. Расспросив Надежду о ее семье, Анна поняла, что муж ей не врал. Все эти годы он не общался со своей школьной любовью, а сама Надежда до сих пор не знает, что Олег ее отец. Анна потребовала от мужа, забыть о Надежде, и тогда он ушел из дома. Анна решила избавиться от Надежды навсегда. Она дала ей прочитать письмо от матери, в котором говорилось, что Олег ее отец. Однако Анна сказала, что это была ложь, уловка, чтобы заставить дядю Олега заботиться о Надежде. Девушка была подавлена. Анна потребовала, чтобы она исчезла из их жизни, отвезла на вокзал и посадила в поезд. Узнав об этом, Олег бросился за дочерью. Анна поняла, что поступила подло и может окончательно потерять мужа. На следующий день она решила ехать за Олегом и Надеждой, чтобы вернуть их обратно.



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