Верность гарантирую. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Нину Парамонову раздражает, что ее незамужняя подруга Аня воспринимает ее семью, как свою собственную. Муж Нины, Андрей, к ее досаде, восхищается кулинарными способностями Ани, подшучивая над тем, что сама Нина – неважная хозяйка, заполонившая дом многочисленными экзотическими растениями. Нина решает найти Анне жениха. Она выбирает кандидата по имени Саша в газете брачных объявлений, но сама увлекается им. Спустя некоторое время, она решает рассказать подруге о Саше и уговаривает ее встретиться с ним. Аня и Саша быстро находят общий язык. Но однажды Нина слышит, как ее муж назначает по телефону свидание неизвестной собеседнице. Нина тайком приходит к ювелирному магазину, где назначена встреча, и видит, как муж дарит ее подруге Ане колье. Нина понимает, что Андрей изменяет ей. В порыве отчаяния она решает найти себе нового мужа, написав в газету брачных объявлений. Нина выбирает из полученных писем одно и назначает потенциальному жениху встречу. Но на свидание в кафе к ней приходит собственный муж. Нина обвиняет Сашу в измене, рассказывая, что видела, как он дарил Ане колье. Саша вынимает колье и говорит, что купил его в качестве подарка ей, Нине, на годовщину свадьбы. Недоразумение, чуть не приведшее к развалу семьи, счастливо разрешено. Нина понимает, что Андрею недоставало дома заботы, тепла и… детей. Она убирает из квартиры лишние цветы и объявляет счастливому Андрею, что решила родить ему, как минимум, двоих малюток.
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