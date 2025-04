Вера в человека. Потерянный Лик. Вечные формы и другие рассказы. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать пятый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два знаменитых сборника рассказов «Вера в человека» и «Потерянный Лик». Такие рассказы как «Вера в человека», «Тысяча дюжин», «Гиперборейский напиток», «Золотой Луч», «Исчезновение Маркуса О"Брайена» любимы многими поколениями читателей во всем мире. Конец был близко. Субьенков прошел длинный путь страдания и ужаса, как перелетный голубь, пробираясь домой к европейским столицам. И вот здесь – дальше от цели, чем когда бы то ни было – в русской Америке, тропа оборвалась. Он сидел на снегу, со скрученными за спиной руками, в ожидании пытки, и с любопытством смотрел на огромного казака, ничком лежавшего перед ним на снегу и стонавшего от боли. Мужчины вдоволь натешились над великаном и передали его женщинам. Крики жертвы свидетельствовали о том, что они превзошли мужчин в дьявольской злобе. Джек Лондон «Потерянный лик» Вера в человека (The Faith of Men). Рассказы. 1. Вера в человека. 2. Замужство Лит-лит. 3. Тысяча дюжин. 4. История Джис-Уик. 5. Гиперборейский напиток. 6. Золотое Дно. 7. Батар. 8. Голиаф. 9. Золотой Мак. Потерянный Лик (Lost Face). Рассказы. 1. Потерянный лик. 2. Поручение. 3. Развести Костeр. 4. Пятно. 5. Золотой Луч. 6. Исчезновение Маркуса о"Брайена. 7. Остроумие Порпортука



