Великолепное Ориноко. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Герои приключенческого романа Ж. Верна путешествуют по реке Ориноко и подвергаются многочисленным опасностям. Цель их путешествия – установить истину относительно происхождения великой реки. Исследования верховьев реки Ориноко начались лишь с 1872 года, и продолжались следующие 15 лет, причем изыскания проводили по большей части французские ученые. Труды путешественников широко использовались Жюлем Верном при написании романа. Однако и после этих исследований еще полвека верховья великой реки и соседнее Гвианское нагорье оставались плохо знакомы цивилизованному миру. Именно здесь через 10 лет поместил свой «Затерянный мир» Артур Конан Дойл. Роман написан за три месяца, в 1894 году. Издателю для печати он был отправлен в 1897 году.



Великолепное Ориноко слушать на видеосервисе Wink.