Великий вопрос жизни: что вы можете сделать для мира? Том Рат. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Как я рада видеть тебя и твою семью и… что ты еще жив!» — воскликнула дальняя родственница Тома на семейном обеде. В 16 лет врачи поставили ему смертельный диагноз, и с тех пор мысли о скорой смерти сопровождали его каждый день. Но Том считает, что ему повезло: он стал иначе относиться ко времени — как будто взял его взаймы и оно может в любой момент закончиться. Он начал больше ценить жизнь, заводить прочные социальные связи, ставить цели и достигать их. За 30 лет он перенес несколько тяжелых операций, много раз был на волоске от смерти, но все время неуклонно двигался вперед и старался успеть как можно больше. Как жить, ежедневно используя свои таланты на пользу людям, и оставить след надолго — узнайте в саммари «Великий вопрос жизни».





Великий вопрос жизни: что вы можете сделать для мира? Том Рат слушать на видеосервисе Wink.