Великий раскол. Даниил Мордовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Лукич Мордовцев – прозаик, поэт, историк, публицист. Один из самых плодовитых и известных беллетристов второй половины XIX века. Автор многочисленных исторических романов, повествований, хроник, научных монографий и очерков. Писал на русском и украинском языках. Принадлежал к старинному украинскому казачьему роду. Его роман «Великий раскол» – это захватывающее повествование о трагических событиях XVII столетия, одной из основных причин которых явилась церковная реформа. Деятельность патриарха Никона вызвала раскол Русской Церкви и привела к возникновению старообрядческих течений, самоотверженно боровшихся за свои идеи. Писатель с болью и откровением рассказывает о тяжелой жизни и страшной участи противников Никона: протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой и других. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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