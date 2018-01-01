WinkАудиокнигиВеликие загадки археологии. Сборник
Великие загадки археологии. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература519 мин12+
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Сюжет
Из аудиокниги вы узнаете о самых известных и загадочных археологических открытиях прошлого и современности. Тайны Гомера, загадки Фестского диска, гибель Атлантиды, тайна гибели неандертальцев, тайны возвращения Одиссея, первые люди Америки, забытый город Тмутаракань… Вас ждут путешествия в доисторический мир, Древний Египет и Китай, вы услышите рассказ о цивилизациях Древней Америки и археологических тайнах России. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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