Великие творцы моды. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На вопрос: является ли мода искусством – существует множество ответов. Но бесспорно одно: мода – разновидность художественного творчества и без нее мы не можем представить нашей жизни. Мода является частью нашей жизни, ее плодами мы пользуемся повседневно. На протяжении столетий портные, обувщики, шляпники, парфюмеры, не думая о признании и славе, в полной безвестности создавали прекрасные костюмы, роскошные шляпы, великолепную обувь и чарующую парфюмерию. Прошли столетия, и сегодня на слуху десятки выдающихся имен. В моде, как в любой области, есть свои ремесленники, однако же, и известно немало ярких талантов и даже гениев. Их произведениями восхищаются в неменьшей степени, чем творениями писателей и поэтов, скульпторов и художников. Из этой аудиокниги вы узнаете о самых выдающихся именах в истории моды. ©



Великие творцы моды слушать на видеосервисе Wink.