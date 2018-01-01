WinkАудиокнигиВеликие тайны археологии. Сборник
Великие тайны археологии. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Учебная и научная литература525 мин12+
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Сюжет
Из аудиокниги вы узнаете о самых известных тайнах археологии, волнующих современных ученых XXI века. Тайна гибели неандертальцев, загадки белых мумий Китая. Более 40 удивительных историй ждут вас в этом сборнике. В 2012000 году до нашей эры человечество едва не погибло? ©
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