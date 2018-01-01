WinkАудиокнигиВеликие люди, изменившие мир. Сборник
Великие люди, изменившие мир. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература544 мин12+
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Сюжет
В аудиокниге представлены наиболее выдающиеся деятели цивилизации – от древнейших философов до современных политиков и ученых. Ум, талант подавляющего большинства из них были отданы на благо всего человечества. Это и древнегреческий изобретатель Архимед, отец паровой машины Уатт, хирург о�т бога Пирогов, создатели кинематографа братья Люмьер. В книге представлены и те, кто принес народам немалые бедствия: инквизитор Торквемада, Гитлер. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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