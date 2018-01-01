Великие криминальные истории. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Очередная книга серии посвящена самым громким криминальным историям прошлого. Вы узнаете о том, как судил иудейский царь Соломон, как Архимед разгадал обман ювелира, кто такие ассасины и почему их называют наемными убийцами. Вас ждет рассказ о тайнах Синей Бороды, о трагедии Марии Гамильтон, об ожерелье королевы Франции, неразгаданных преступлениях, совершенных в Лондоне человеком-призраком Джеком Потрошителем, о похищениях произведений искусства, известных сыщиках, политических преступниках и многом другом. ©



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